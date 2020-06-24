Два заступники Венедіктової мають нагороди від Януковича, а третій – боровся проти Майдану

Двоє заступників Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Андрій Любович та Олексій Симоненко отримували нагороди від Віктора Януковича, а третій Ігор Мустеца під час Революції Гідності, ймовірно, брав участь у боротьбі влади проти Євромайдану.

Джерело: розслідування програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом"

Деталі: Колишній прокурор Донецької області Андрій Любович став заступником генпрокурора 27 березня. Ще у 2012 році Любовича нагородив медаллю "За працю і звитягу" тодішній президент Віктор Янукович – на прохання тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки.

Любовича нагородили "за проявлений високий професіоналізм в організації якісного та оперативного розслідування і розкриття злочинів, пов’язаних із вчиненням терористичних актів у місті Дніпропетровську".

Йдеться про серію вибухів у Дніпрі (тоді – Дніпропетровську) навесні 2012 року, коли Любович був головним слідчим обласної прокуратури. Янукович дав вказівку оперативно розслідувати справу – і незабаром правоохоронці затримали чотирьох осіб.

Справа "Дніпропетровських терористів" почала розвалюватися в суді. Спершу прокуратура зняла обвинувачення із двох підозрюваних. У 2019 році двоє інших отримали обвинувальні вироки і вийшли на волю з урахуванням так званого "Закону Савченко".

Любович в ОГП відповідає за розслідування "Справ Майдану".

Симоненко в часи Віктора Януковича працював в СБУ. Тоді він отримав цілу низку нагород як від глави СБУ Валерія Хорошковського, так і від самого президента.

Янукович нагородив Симоненка в березні 2011 року – званням "Заслуженого юриста України". Рекомендував його до цієї нагороди тодішній голова СБУ Хорошковський.

Сам Хорошковський видав Симоненку низку відомчих нагород: "Хрест доблесті", медаль "За відзнаку в службі", медаль "За мужність і відвагу", а також дострокове військове звання.

Окрім того, Хорошковський звернувся до Верховної Ради, аби Симоненка нагородили почесною грамотою.

У коментарі журналістам Симоненко не пояснив, за що конкретно свої нагороди отримав, але запевнив, що наразі не спілкується із Хорошковським.

Третій заступник, якого призначила собі Венедіктова, Ігор Мустеца, нагород від Януковича не отримував, але, ймовірно, брав участь у боротьбі влади проти Євромайдану.

Під час Революції Гідності Мустеца працював на посаді прокурора Шевченківського району міста Чернівців. В судовому реєстрі можна знайти відомості, з яких випливає, що Мустеца оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану, а також рішення з вимогою відставки прем’єра Миколи Азарова та імпічменту Януковича.

Так, в постанові Чернівецького окружного адміністративного суду йдеться про те, що прокурор Шевченківського району Чернівців оскаржив два рішення Шевченківської районної ради міста: "Про звернення депутатів Шевченківської районної у м. Чернівцях ради до Президента України щодо підписання угоди про Асоціацію України з Євросоюзом" та "Про звернення депутатів Шевченківської районної у м. Чернівцях ради до Верховної Ради України щодо відставки Кабінету Міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром України – Азаровим М.Я. та оголошення імпічменту Президенту України".

Суд задовольнив позов прокурора і скасував ці рішення на підтримку Євромайдану та проти тодішньої влади. В судовому рішенні не вказується прізвище прокурора Шевченківського району, однак цю посаду на той час займав Мустеца.

Петро Порошенко на посаді президента нагородив Мустецу званням "Заслужений юрист України" і орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.