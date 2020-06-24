Два заместителя Венедиктовой имеют награды от Януковича, а третий – боролся против Майдана

Двое заместителей Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Андрей Любович и Алексей Симоненко получали награды от Виктора Януковича, а третий Игорь Мустеца во время Революции Достоинства, вероятно, участвовал в борьбе власти против Евромайдана.

Источник: расследование программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом"

Детали: Бывший прокурор Донецкой области Любович стал заместителем генпрокурора 27 марта. Еще в 2012 году Любовича наградил медалью "За труд и доблесть" тогдашний президент Виктор Янукович - по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

Любовича наградили "за проявленный высокий профессионализм в организации качественного и оперативного расследования и раскрытия преступлений, связанных с совершением террористических актов в городе Днепропетровске".

Речь идет о серии взрывах в Днепре (тогда - Днепропетровске) весной 2012 года, когда Любович был главным следователем областной прокуратуры. Янукович дал указание оперативно расследовать дело - и вскоре правоохранители задержали четырех человек.

Дело "днепропетровских террористов" развалилось в суде. Сначала прокуратура сняла обвинения с двух подозреваемых. В 2019 году двое других получили обвинительные приговоры и вышли на свободу с учетом так называемого "Закона Савченко".

Любович в ОГП отвечает за расследование "Дел Майдана".

Симоненко во времена Януковича работал в СБУ. Тогда он получил целый ряд наград как от главы СБУ Валерия Хорошковского, так и от самого президента.

Янукович наградил Симоненко в марте 2011 года - звание "Заслуженный юрист Украины". Рекомендовал его к этой награде Хорошковский.

Сам Хорошковский выдал Симоненко ряд ведомственных наград: "Крест доблести", медаль "За отличие в службе", медаль "За мужество и отвагу", а также досрочное воинское звание.

Кроме того, Хорошковский обратился в Верховную Раду, чтобы Симоненко наградили почетной грамотой.

В комментарии журналистам Симоненко не объяснил, за что конкретно свои награды получил, но заверил, что сейчас не общается с Хорошковским.

Третий заместитель, которого назначила Венедиктова, Игорь Мустеца, наград от Януковича не получал, но, вероятно, участвовал в борьбе власти против Евромайдана.

Во время Революции Мустеца работал в должности прокурора Шевченковского района города Черновцы. В судебном реестре можно найти сведения, из которых следует, что Мустеца обжаловал решение местного совета в поддержку Евромайдана, а также решение с требованием отставки премьера Николая Азарова и импичмента Януковича.

Так, в постановлении Черновицкого окружного административного суда говорится, что прокурор Шевченковского района Черновцов обжаловал два решения Шевченковского районного совета города "Об обращении депутатов Шевченковского районного в г. Черновцах совета к президенту Украины относительно подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом" и "об обращении депутатов Шевченковского районного в г.Черновцах совета в Верховную Раду об отставке Кабинета Министров во главе с премьер-министром - Азаровым Н.Я. и объявления импичмента президенту Украины".

Суд удовлетворил иск прокурора и отменил эти решения в поддержку Евромайдана и против тогдашней власти. В судебном решении не указывается фамилия прокурора Шевченковского района, однако этот пост в то время занимал Мустеца.

Петр Порошенко на посту президента наградил Мустецу званием "Заслуженный юрист Украины" и орденом "За заслуги" III степени.