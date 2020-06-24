У Чернівцях оголосили штормове попередження: готуються до потопу
Синоптики оголосили штормове попередження через значне підняття рівня води на річці Прут, у Чернівцях готуються до затоплення кількох сіл, автодороги та ринку.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук, МВС
Дослівно: "За інформацією УкрГідрометцентру 24 червня на р. Прут – пост Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рiвень води на 18 год. 23 червня дорiвнює 417 см), максимальною витратою води в межах 2320-2690 м3/с".
Деталі: В результаті проходження максимального рівня високого дощового паводку очікується:
- затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;
- затоплення сiл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району;
- спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави с. Костичани Новоселицького району;
- затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;
- затоплення автомобiльної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинiвського ринку Чернiвцiв.
За словами Осачука, 24 червня рівень води у річці Прут, у ділянці міста Чернівці, значно піднявся. З 484 до 554 станом на 10 ранку.
В області працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
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