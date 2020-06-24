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У Чернівцях оголосили штормове попередження: готуються до потопу

Середа, 24 червня 2020, 11:34
У Чернівцях оголосили штормове попередження: готуються до потопу
фото: Чернівецька ОДА

Синоптики оголосили штормове попередження через значне підняття рівня води на річці Прут, у Чернівцях готуються до затоплення кількох сіл, автодороги та ринку.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук, МВС

Дослівно: "За інформацією УкрГідрометцентру 24 червня на р. Прут – пост Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рiвень води на 18 год. 23 червня дорiвнює 417 см), максимальною витратою води в межах 2320-2690 м3/с".

Деталі: В результаті проходження максимального рівня високого дощового паводку очікується:

  • затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;
  • затоплення сiл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району;
  • спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави с. Костичани Новоселицького району;
  • затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;
  • затоплення автомобiльної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинiвського ринку Чернiвцiв.
 
фото: МВС, над Івано-Франківщиною

За словами Осачука, 24 червня рівень води у річці Прут, у ділянці міста Чернівці, значно піднявся. З 484 до 554 станом на 10 ранку.

 
фото: МВС, над Івано-Франківщиною

В області працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

 
фото: МВС, над Івано-Франківщиною
 
фото: МВС, над Івано-Франківщиною

Нагадаємо:

  • На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через непогоду в області.
  • Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.
  • Станом на 04:00 24 червня на території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів. 

Українська правда

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Теми: Чернівецька областьпогодавода
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