В Черновцах объявили штормовое предупреждение: готовятся к потопу
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за значительного поднятия уровня воды на реке Прут, в Черновцах готовятся к затоплению нескольких сел, автодороги и рынка.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, МВД
Дословно: "По информации Укргидрометцентра 24 июня на р. Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18 ч. 23 июня равен 417 см), с максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м3/с".
Детали: В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:
- затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;
- затопление сел Маршинци, Тарасивка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковци Новоселицкого района;
- срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации залога с. Костичаны Новоселицкого района;
- затопление блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района;
- затопление автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка Черновцов.
По словам Осачука, 24 июня уровень воды в реке Прут, в области города Черновцы, значительно поднялся. С 484 до 554 см по состоянию на 10 утра.
В области работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним:
- В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за плохой погоды в области.
- Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате осадков в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.
- По состоянию на 4:00 на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.