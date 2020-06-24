В Черновцах объявили штормовое предупреждение: готовятся к потопу

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за значительного поднятия уровня воды на реке Прут, в Черновцах готовятся к затоплению нескольких сел, автодороги и рынка.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, МВД

Дословно: "По информации Укргидрометцентра 24 июня на р. Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18 ч. 23 июня равен 417 см), с максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м3/с".

Детали: В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопление сел Маршинци, Тарасивка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковци Новоселицкого района;

срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации залога с. Костичаны Новоселицкого района;

затопление блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района;

затопление автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка Черновцов.

ФОТО: МВД, Над Ивано-Франковской областью

По словам Осачука, 24 июня уровень воды в реке Прут, в области города Черновцы, значительно поднялся. С 484 до 554 см по состоянию на 10 утра.

ФОТО: МВД, Над Ивано-Франковской областью

В области работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

ФОТО: МВД, Над Ивано-Франковской областью

ФОТО: МВД, Над Ивано-Франковской областью

Напомним: