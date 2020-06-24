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Разумков: Нікуди монобільшість не поділася

Середа, 24 червня 2020, 12:32
Разумков: Нікуди монобільшість не поділася
nrcu.gov.ua

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не вважає непідтримку програми Кабінету міністрів Дениса Шмигаля свідченням втрати монобільшості в парламенті.

Джерело: Разумков в інтерв’ю "Українському радіо"

Пряма мова: "Нікуди не поділася монобільшість. Монобільшість працює. І фракція на правах коаліції продовжує виконувати свої функції. І голосування за прем'єр-міністра, і останнє голосування за міністра екології – тому підтвердження, коли монобільшість самостійно приймає рішення і вистачає її голосів.

Якщо ми говоримо про програму дій уряду, то там було багато питань. Я думаю, що це комплекс проблем, які виникли, зокрема, ті, які пов'язані з коронавірусом. Тому що перша програма дій уряду, дійсно, потребувала серйозного доопрацювання, і 13 комітетів висловили позицію про непідтримку її.

Я не буду адвокатом уряду, але в тих умовах, в яких вони подавали ту програму, мабуть, не працював жоден Кабінет міністрів України. Тому що тільки вони прийшли, вони відразу потрапили до режиму COVID-19. І всі сили були направлені саме на боротьбу з COVID-19, а не на написання програми. Потім ми бачили і інформаційну кампанію, направлену на протидію програми уряду.

І друга, доопрацьована, програма дій уряду була більш якісною. Але, на жаль, народні депутати вирішили так, як вирішили. І за програму дій уряду було віддано 207 голосів".

Деталі: Разумков вважає, що й за таких умов Кабмін Шмигаля буде ефективно працювати і впроваджувати реформи.

Пряма мова: "Так, тому що є унікальна ситуація: одна фракція, яка працює у форматі коаліції і виконує функцію більшості. Тому навіть коаліційної угоди не потрібно, оскільки є програма дій партії, передвиборча програма. І сьогодні, оскільки уряд фактично був призначений більшістю, він спокійно може діяти на тій програмі, яка була закладена".

Цьому передувало: 18 червня народні депутати провалили голосування за оновлену програму діяльності Кабінету міністрів.

Читайте також: Мономеншість. Як і чому розвалюється фракція Зеленськог

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроСлуга народукоаліціяВерховна РадаКабінет міністрів
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