Разумков: Никуда монобольшинство не делось

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не считает неподдержание программы Кабинета министров Дениса Шмыгаля свидетельством утраты монобольшинства в парламенте.

Источник: Разумков в интервью "Украинскому радио"

Прямая речь: "Никуда не делось монобольшинство. Монобольшинство работает. И фракция на правах коалиции продолжает выполнять свои функции. И голосование за премьер-министра, и последнее голосование за министра экологии – тому подтверждение, когда монобольшинство самостоятельно принимает решения и хватает его голосов.

Если мы говорим о программе действий правительства, то там было много вопросов. Я думаю, что это комплекс проблем, которые возникли, в частности, те, которые связаны с коронавирусом. Потому что первая программа действий правительства, действительно, требовала серьезной доработки, и 13 комитетов выразили позицию о не поддержке ее.

Я не буду адвокатом правительства, но в тех условиях, в которых они подавали ту программу, наверное, не работал ни один Кабинет министров Украины. Потому что только они пришли, они сразу попали в режим COVID-19. И все силы были направлены именно на борьбу с COVID-19, а не на написание программы. Затем мы видели и информационную кампанию, направленную на противодействие программе правительства.

И вторая, доработанная программа действий правительства была более качественной. Но, к сожалению, народные депутаты решили так, как решили. И за программу действий правительства было отдано 207 голосов".

Детали: Разумков считает, что и в таких условиях Кабмин Шмыгаля будет эффективно работать и внедрять реформы.

Прямая речь: "Да, потому что есть уникальная ситуация: одна фракция, которая работает в формате коалиции и выполняет функцию большинства. Поэтому даже коалиционного соглашения не требуется, поскольку есть программа действий партии, предвыборная программа. И сегодня, поскольку правительство фактически было назначено большинством, оно спокойно может действовать на той программе, которая была заложена".

Этому предшествовало: 18 июня народные депутаты провалили голосование за обновленную программу деятельности Кабинета министров.

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