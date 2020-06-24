Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кернес з депутатами забули про маски: до них викликали поліцію

Середа, 24 червня 2020, 13:50

На засідання Харківської міськради викликали поліцейських через недотримання депутатами маскового режиму.

Джерело: пресслужба поліції Харкова, місцеве видання NewsRoom

Дослівно: "24 червня до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що декілька депутатів без масок знаходяться у сесійній залі.

З відповідною заявою звернувся 52-річний депутат, який був присутній на сесії. За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції. Поліцейські на місці прийняли заяву про порушення карантинних вимог та опитали свідків".

Місцеве видання вказує, що мер міста Геннадій Кернес, який вів засідання, також був без маски.

Інформацію про цю подію зареєстрували в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції.

Теми: КернесХарків


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
Кернес
Перша столиця і четвертий президент Кернеса. Як Харків готується до виборів
Кернес оголосив точний час запуску харківського метро
Кернес: Шмигаль не знає, що таке метро і не розуміє людей
Останні новини
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
20:16
Повінь на Прикарпатті зачепила вже 13 тисяч будинків – ОДА
Усі новини...