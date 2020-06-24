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Кернес з депутатами забули про маски: до них викликали поліцію

Середа, 24 червня 2020, 13:50
Кернес з депутатами забули про маски: до них викликали поліцію

На засідання Харківської міськради викликали поліцейських через недотримання депутатами маскового режиму.

Джерело: пресслужба поліції Харкова, місцеве видання NewsRoom

Дослівно: "24 червня до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що декілька депутатів без масок знаходяться у сесійній залі.

З відповідною заявою звернувся 52-річний депутат, який був присутній на сесії. За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції. Поліцейські на місці прийняли заяву про порушення карантинних вимог та опитали свідків".

Місцеве видання вказує, що мер міста Геннадій Кернес, який вів засідання, також був без маски.

Інформацію про цю подію зареєстрували в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: КернесХарків
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