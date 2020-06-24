Кернес с депутатами забыли о масках: к ним вызвали полицию

На заседание Харьковского горсовета вызвали полицейских из-за несоблюдения депутатами масочного режима.

Источник: пресс-служба полиции Харькова, местное издание NewsRoom

Дословно: "24 июня в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале.

С соответствующим заявлением обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей".

Местное издание указывает, что мэр города Геннадий Кернес, который вел заседание, также был без маски.

Информацию об этом событии зарегистрировали в Едином учете Шевченковского отдела полиции.