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Дощі на заході триватимуть, на решті України в четвер буде сухо

Середа, 24 червня 2020, 14:03
Дощі на заході триватимуть, на решті України в четвер буде сухо
Fb Євген Будерацький

Найближчої доби на більшій частині території України встановиться суха та спекотна погода, але на заході та півдні прогнозують дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Український гідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Деталі: За прогнозом Укргідрометцентру, 25 червня на більшій частині країни без опадів. У західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Загалом вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, удень 24-29°, на Прикарпатті 18-23°.

У Києві без опадів, температура вночі 15-17°, удень 26-28° вище за нуль.

 

У п'ятницю, 26 червня, в Україні без опадів, у Карпатах короткочасні дощі та грози. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с, на заході та півдні країни 7-12 м/с.

Температура вночі 14-20°, удень 27-32° тепла. У західних областях 23-28° вище за нуль.

У Києві без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, удень близько 30° тепла. Температура вночі 16-18°, удень близько 30° тепла.

Пряма мова Діденко: "Західна частина України, а особливо та, яка зараз найбільше всіх цікавить – Карпати, Прикарпаття, Буковина – завтра знову у дощах. Відповідно гідрологічна ситуація залишається складною і небезпечною. Без особливої потреби не варто їхати в ці райони, хіба що з місією розумної конструктивної допомоги.

Більша частина України 25-го червня перебуватиме у сухій погоді, хіба що десь окремі дощі з грозами з‘являтимуться зненацька.

Температура повітря очікується в межах +26+30 градусів, на заході України +23+27 градусів.

У Києві четвер обіцяє бути сонячним та теплим – без опадів, +28 градусів.

Паводки через тривалі дощі на заході України вже наробили біди, пошкоджені дороги, зруйновані мости, села опиняються в ізоляції, є навіть людські жертви. На жаль, поки що тривалого сухого періоду та повного припинення опадів не видно".

 

Довідка: 24 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-26°, у Дніпрі в межах Києва 24°.

25 червня, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура вдень у Києві була зафіксована в 1885 році й становила 35° вище нуля, найнижча вночі – 5,8° у 1908 році.

Нагадаємо:

  • В Івано-Франківській облсті 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через непогоду в області. Станом на 04:00 24 червня на території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів. 
  • У Чернівецькій області оголосили штормове попередження через значне підняття рівня води на річці Прут, у Чернівцях готуються до затоплення кількох сіл, автодороги та ринку.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодастихіяІвано-Франківська областьЧернівецька областьЗакарпаття
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