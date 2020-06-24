Дожди на западе продолжаться, на остальной части Украины в четверг будет сухо

В ближайшие сутки на большей части территории Украины установится сухая и жаркая погода, но на западе и юге прогнозируют дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Украинский гидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По прогнозу Укргидрометцентра, 25 июня на большей части страны без осадков. В западных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В общем ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем ​​24-29°, на Прикарпатье 18-23°.

В Киеве без осадков, температура ночью 15-17°, днем ​​26-28° выше нуля.

В пятницу, 26 июня, в Украине без осадков, в Карпатах кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с, на западе и юге страны 7-12 м/с.

Температура ночью 14-20°, днем ​​27-32° тепла. В западных областях 23-28° выше нуля.

В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​около 30° тепла. Температура ночью 16-18°, днем ​​около 30° тепла.

Прямая речь Диденко: "Западная часть Украины, а особенно та, которая сейчас больше всех интересует – Карпаты, Прикарпатье, Буковина – завтра снова в дождях. Соответственно гидрологическая ситуация остается сложной и опасной. Без особой необходимости не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи.

Большая часть Украины 25-го июня будет находиться в сухой погоде, разве что где-то отдельные дожди с грозами будут появляться неожиданно.

Температура воздуха ожидается в пределах +26 +30 градусов, на западе Украины +23 +27 градусов.

В Киеве четверг обещает быть солнечным и теплым – без осадков, +28 градусов.

Паводки из-за длительных дождей на западе Украины уже наделали беды, повреждены дороги, разрушены мосты, села оказываются в изоляции, есть даже человеческие жертвы. К сожалению, пока длительного сухого периода и полного прекращения осадков не видно".

Fb Диденко

Справка: 24 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре в пределах Киева 24°.

25 июня, по данным Центральной геофизической обсерватории самая высокая температура днем ​​в Киеве была зафиксирована в 1885 году и составляла 35° выше нуля, самая низкая ночью – 5,8° в 1908 году.

Напомним: