Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Львів відкриває кафе, ресторани і спортклуби

Середа, 24 червня 2020, 15:01

Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних і фітнес-клубів.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Деталі: 24 червня міська комісія з надзвичайних ситуацій відновила роботу: закладів громадського харчування в приміщенні - до 10 клієнтів та спортивних та фітнес-клубів - до 10 відвідувачів.

Власники цих закладів мають забезпечити системне ІФА-тестування (на наявність антитіл до коронавірусу –ред.) для своїх працівників.

Садовий пояснює, що такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу.

Пряма мова: Епідеміологічна ситуація залишається непростою. Адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Я прошу всіх бути обережними і небайдужими. Якщо в громадському місці чи транспорті бачите людину без маски - зробіть їй зауваження. Сьогодні безпека - це питання номер один для кожного".

Нагадаємо: Водночас за даними МОЗ, станом на 24 червня Львівщина зарахована до регіонів із широким розповсюдженням коронавірусу за одним із критеріїв оцінювання: відсоток виявлення хворих залишається вищим (20,4%), ніж визначено урядом - 11%.

Що передувало: 24 червня стало відомо, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення із Львівською областю.

Українська правда
Теми: Львівкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
Львів
На Львівщині відновлюють пасажирські перевезення
Аеропорт "Львів" відновив обслуговування міжнародних авіарейсів
Від коронавірусу помер начальник Львівського військового шпиталю
Останні новини
23:24
Угорщина пропонує відправити в Україну інженерний батальйон через паводки
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!