Львів відкриває кафе, ресторани і спортклуби

Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних і фітнес-клубів.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Деталі: 24 червня міська комісія з надзвичайних ситуацій відновила роботу: закладів громадського харчування в приміщенні - до 10 клієнтів та спортивних та фітнес-клубів - до 10 відвідувачів.

Власники цих закладів мають забезпечити системне ІФА-тестування (на наявність антитіл до коронавірусу –ред.) для своїх працівників.

Садовий пояснює, що такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу.

Пряма мова: Епідеміологічна ситуація залишається непростою. Адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Я прошу всіх бути обережними і небайдужими. Якщо в громадському місці чи транспорті бачите людину без маски - зробіть їй зауваження. Сьогодні безпека - це питання номер один для кожного".

Нагадаємо: Водночас за даними МОЗ, станом на 24 червня Львівщина зарахована до регіонів із широким розповсюдженням коронавірусу за одним із критеріїв оцінювання: відсоток виявлення хворих залишається вищим (20,4%), ніж визначено урядом - 11%.

Що передувало: 24 червня стало відомо, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення із Львівською областю.