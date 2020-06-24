Львов открывает кафе, рестораны и спортклубы

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов.

Источник: городской председатель Львова Андрей Садовый в Facebook

Детали: 24 июня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям возобновила работу: заведений общепита в помещении - до 10 клиентов и спортивных и фитнес-клубов - до 10 посетителей.

Владельцы этих заведений должны обеспечить системное ИФА-тестирование (на наличие антител к коронавируса ред.) для своих работников.

Садовый объясняет, что такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.

Прямая речь: Эпидемиологическая ситуация остается непростой. Адаптивный карантин продлен до 31 июля. Я прошу всех быть осторожными и неравнодушными. Если в общественном месте или транспорте видите человека без маски - сделайте ему замечание. Сегодня безопасность - это вопрос номер один для каждого"

Напомним: Вместе с тем по данным Минздрава, по состоянию на 24 июня Львовщина зачислена к регионам с широким распространением коронавируса по одному из критериев оценки: процент выявления больных остается выше (20,4%), чем определено правительством - 11%.

Что предшествовало: 24 июня стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет соединение с Львовской областью.