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Івано-Франківщина попросила пів мільярда на боротьбу з потопом

Середа, 24 червня 2020, 17:13
Івано-Франківщина попросила пів мільярда на боротьбу з потопом

Івано-Франківська область попросила пів мільярда гривень на подолання наслідків масштабної повені.

Джерело: брифінг прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надзвичайної ситуації на Західній Україні

Пряма мова Шмигаля: "За результатами проведеної державної комісії ТЕБ і НС дано доручення в цілодобовому режимі безперервно працювати обласним оперативним штабам в 5-ти областях…

Яке додатково рішення прийнято? Області, Івано-Франківщина в тому числі, визначились з першою необхідною фінансовою допомогою.

На комісії ми протокольно зафіксували ці речі. Є звернення від голови Івано-Франківської ОДА про початкову допомогу в сумі 500 млн гривень на ліквідацію наслідків повені… і також є потреба в сумі 82 млн гривень додатково для відновлення дамб і берегів, які були зруйновані і зараз річки і потоки затоплюють населені пункти".

Деталі: Шмигаль розповів, що в четвер 25 червня на позачерговому засіданні Кабінету міністрів будуть розглядатися питання виділення коштів із резервного фонду держави. Із обласного резервного фонду Івано-Франківщини вже виділено 1 млн грн.

Передісторія:

  • У середу Шмигаль, облітаючи Західну Україну заявив, що цьогорічний потоп році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
  • Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.

Олександр Шумілін, УП
Теми: надзвичайна подіяІвано-Франківськпогодастихія
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