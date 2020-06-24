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Ивано-Франковщина попросила полмиллиарда на борьбу с потопом

Среда, 24 июня 2020, 17:13
Ивано-Франковщина попросила полмиллиарда на борьбу с потопом

Ивано-Франковская область попросила полмиллиарда гривен на преодоление последствий масштабного наводнения.

Источник: брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно чрезвычайной ситуации на Заподной Украине

Прямая речь Шмыгаля: "По результатам проведенной государственной комиссии ТЭБ и ЧС дано поручение в круглосуточном режиме непрерывно работать областным оперативным штабам в 5-ти областях...

Какое дополнительно решение принято? Области, Ивано-Франковская в том числе, определились с первой необходимой финансовой помощью.

На комиссии мы протокольно зафиксировали эти вещи. Есть обращения от председателя Ивано-Франковской ОГА о начальной помощь в сумме 500 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения... и также есть потребность в сумме 82 млн гривен дополнительно для восстановления дамб и берегов, которые были разрушены и сейчас реки и потоки затапливают населенные пункты".

Детали: Шмыгаль рассказал, что в четверг 25 июня на внеочередном заседании Кабинета министров будут рассматриваться вопросы выделения средств из резервного фонда государства. Из областного резервного фонда Ивано-Франковской области уже выделено 1 млн грн.

Предыстория:

  • В среду Шмыгаль, облетая Западную Украину заявил, что нынешний потоп в этом году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
  • Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской области Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.

Александр Шумилин, УП

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Темы: чрезвычайное происшествиеИвано-Франковскпогодастихия
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