Уряд вирішив, як долатиме стихію на Західній Україні
Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля ухвалила комплекс заходів з подолання наслідків стихії в західних областях України.
Джерело: пресслужба Кабінету міністрів, сайт Офісу президента
Дослівно: "Зокрема, передбачається: постійний моніторинг гідрологічної обстановки на річках регіону з метою вчасного вжиття запобіжних заходів, організація всебічного життєзабезпечення постраждалого та евакуйованого населення; нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою, аби не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів".
Деталі: Крім того, до 1 липня повинні організувати обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель та дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів нанесених збитків та визначення обсягів коштів для їх відновлення, а постраждалому населенню надати фінансову допомогу від держави.
Міністерству внутрішніх справ доручили організувати охорону об’єктів критичної інфраструктури, будівель та майна людей, яких евакуювали з небезпечних територій.
А ДСНС – спрямувати зусилля на збереження інфраструктури, зокрема мостів.
Шмигаль також повідомив, що 25 червня відбудеться позачергове засідання уряду, на якому розглянуть питання ліквідації наслідків негоди, зокрема, і щодо виділення коштів.
Водночас президент Володимир Зеленський вимагає від уряду "знайти системне рішення, щоб вирішити питання раз і назавжди, а не щороку втрачати людей та гроші".
За його словами, Україна щороку витрачає на ліквідацію наслідків негоди від 500 до 800 мільйонів гривень, а цього року ці витрати, ймовірно, становитимуть більше мільярда гривень.
Тому президент вимагає "зайнятися укріпленням берегів річок, щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди". На його думку, "треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду".
Передісторія:
- На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через негоду в області.
- Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.
- Станом на 04:00 24 червня на території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.