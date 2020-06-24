Уряд вирішив, як долатиме стихію на Західній Україні

Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля ухвалила комплекс заходів з подолання наслідків стихії в західних областях України.

Джерело: пресслужба Кабінету міністрів, сайт Офісу президента

Дослівно: "Зокрема, передбачається: постійний моніторинг гідрологічної обстановки на річках регіону з метою вчасного вжиття запобіжних заходів, організація всебічного життєзабезпечення постраждалого та евакуйованого населення; нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою, аби не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів".

Деталі: Крім того, до 1 липня повинні організувати обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель та дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів нанесених збитків та визначення обсягів коштів для їх відновлення, а постраждалому населенню надати фінансову допомогу від держави.

Міністерству внутрішніх справ доручили організувати охорону об’єктів критичної інфраструктури, будівель та майна людей, яких евакуювали з небезпечних територій.

А ДСНС – спрямувати зусилля на збереження інфраструктури, зокрема мостів.

Шмигаль також повідомив, що 25 червня відбудеться позачергове засідання уряду, на якому розглянуть питання ліквідації наслідків негоди, зокрема, і щодо виділення коштів.

Водночас президент Володимир Зеленський вимагає від уряду "знайти системне рішення, щоб вирішити питання раз і назавжди, а не щороку втрачати людей та гроші".

За його словами, Україна щороку витрачає на ліквідацію наслідків негоди від 500 до 800 мільйонів гривень, а цього року ці витрати, ймовірно, становитимуть більше мільярда гривень.

Тому президент вимагає "зайнятися укріпленням берегів річок, щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди". На його думку, "треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду".

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