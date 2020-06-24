Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Уряд вирішив, як долатиме стихію на Західній Україні

Середа, 24 червня 2020, 17:21
Фото ДСНС

Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля ухвалила комплекс заходів з подолання наслідків стихії в західних областях України.

Джерело: пресслужба Кабінету міністрів, сайт Офісу президента

Дослівно: "Зокрема, передбачається: постійний моніторинг гідрологічної обстановки на річках регіону з метою вчасного вжиття запобіжних заходів, організація всебічного життєзабезпечення постраждалого та евакуйованого населення; нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою, аби не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів".

Деталі: Крім того, до 1 липня повинні організувати обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель та дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів нанесених збитків та визначення обсягів коштів для їх відновлення, а постраждалому населенню надати фінансову допомогу від держави.

Міністерству внутрішніх справ доручили організувати охорону об’єктів критичної інфраструктури, будівель та майна людей, яких евакуювали з небезпечних територій.

А ДСНС – спрямувати зусилля на збереження інфраструктури, зокрема мостів.

Шмигаль також повідомив, що 25 червня відбудеться позачергове засідання уряду, на якому розглянуть питання ліквідації наслідків негоди, зокрема, і щодо виділення коштів.

Водночас президент Володимир Зеленський вимагає від уряду "знайти системне рішення, щоб вирішити питання раз і назавжди, а не щороку втрачати людей та гроші".

За його словами, Україна щороку витрачає на ліквідацію наслідків негоди від 500 до 800 мільйонів гривень, а цього року ці витрати, ймовірно, становитимуть більше мільярда гривень.

Тому президент вимагає "зайнятися укріпленням берегів річок, щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди". На його думку, "треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду".

Передісторія:

  • На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через негоду в області.
  • Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.
  • Станом на 04:00 24 червня на території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів. 

Українська правда
Теми: Шмигаль Кабінет міністрівстихійне лихо


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКорнієнко вибачився за сексизм і зізнався, про кого говорив у скандальному відео

Уряд вирішив, як долатиме стихію на Західній Україні

фотоДністер перелився через дамбу на Тернопільщині: почалась термінова евакуація

Київ перестав бути містом, де можна послаблювати карантин - МОЗ  

Синоптик розповіла про причини повені на Західній Україні

фото У Карпатах через зсуви ґрунту зникло ціле озеро, що було туристичною атракцією

Усі головні новини...
Шмигаль
Потоп на Західній Україні перевищив масштаби стихійного лиха 2008 року – Шмигаль
Шмигаль летить на Прикарпаття через паводки
Уряд продовжує вірити у зростання економіки у другому півріччі
Останні новини
19:02
Президента Косова звинуватили у воєнних злочинах
19:01
оновленоШтормове попередження: на Вінниччині також почалися підтоплення
19:00
документВ СБУ "пояснили" амністію російській актрисі, яка співала в Криму про Путіна
18:55
В IKEA відреагували на звинувачення щодо незаконної вирубки українського лісу
18:38
ДБР повідомило Януковичу про підозру у держзраді на користь Росії
18:23
З 1 липня відновляться деякі авіарейси між Туреччиною та Україною - Зеленський
18:21
Шмигаль згадав повені на Закарпатті 1998 року: Зараз наслідки набагато легші
18:13
відеоViber запустив нову функцію: зникаючі повідомлення
18:10
Коронавірус в ЄС: за 2 місяці на 140 тис. більше смертей, ніж в попередні роки
18:08
"Нова пошта" запустила послугу міжнародних грошових переказів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!