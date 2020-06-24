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Правительство решило, как будет преодолевать стихию в Западной Украине

Среда, 24 июня 2020, 17:21
Фото ГСЧС

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством премьера Дениса Шмыгаля приняла комплекс мер по преодолению последствий стихии в западных областях Украины.

Источник: пресс-служба Кабинета министров, сайт Офиса президента

Дословно: "В частности, предусматривается: постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона с целью своевременного принятия мер, организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения; надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев".

Детали: Кроме того, до 1 июля должны организовать обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба и определения объемов средств для их восстановления, а пострадавшему населению оказать финансовую помощь от государства.

Министерству внутренних дел поручено организовать охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества людей, которых эвакуировали из опасных территорий.

А Госслужбе по чрезвычайным ситуациям – направить усилия на сохранение инфраструктуры, в частности мостов.

Шмыгаль также сообщил, что 25 июня состоится внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопросы ликвидации последствий непогоды, в том числе и о выделении средств.

В то же время президент Владимир Зеленский требует от правительства "найти системное решение, чтобы решить вопрос раз и навсегда, а не ежегодно терять людей и деньги".

По его словам, Украина ежегодно тратит на ликвидацию последствий непогоды от 500 до 800 миллионов гривен, а в этом году эти расходы, вероятно, составят более миллиарда гривен.

Поэтому президент требует "заняться укреплением берегов рек, чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда". По его мнению, "необходимо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта".

Предыстория:

  • В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. 
  • Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.
  • По состоянию на 4:00 на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.

Украинская правда
Темы: ШмыгальКабинет министровстихийное бедствие


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