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Шмигаль пояснив причину повені на Прикарпатті: натякнув, що вирубка лісу тут ні до чого

Середа, 24 червня 2020, 17:45

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що причиною підтоплень в Івано-Франківській області є велика кількість опадів, з якою не справляється ліс Карпат.

Джерело: Шмигаль під час брифінгу

Пряма мова Шмигаля: "Фактично, та норма опадів, яка випала за останні три дні, була в рази більшою, ніж може спожити цілий карпатський ліс, який не стримував ці потоки води. Це, напевно, питання вже більше до науки, як відбуваються трагедії, з чого вони беруться, які причини".

Деталі: Це голова уряду відповів на запитання, чи винна вирубка лісу в підтопленнях.

Хоча Шмигаль не сказав, що причинами повеней є вирубки, обіцяє в майбутньому провести аудит усіх лісів. Прем’єр розповів, що вирубка лісу за останні п’ять років скоротилася на 20%. Також показує гарні результати електронне чіпування дерев.

В ОДА наголосили, що також у регіоні спостерігається погане водовідведення.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьШмигаль


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