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Шмыгаль объяснил причину наводнения на Прикарпатье: намекнул, что вырубка леса здесь ни при чем

Среда, 24 июня 2020, 17:45
Шмыгаль объяснил причину наводнения на Прикарпатье: намекнул, что вырубка леса здесь ни при чем

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что причиной подтоплений в Ивано-Франковской области есть большое количество осадков, с которой не справляется лес Карпат.

Источник: Шмыгаль во время брифинга

Прямая речь Шмыгаля: "Фактически, та норма осадков, выпавшая за последние три дня, была в разы больше, чем может потребить целый карпатский лес, который не сдерживал эти потоки воды. Это, наверное, вопрос уже более к науке, как происходят трагедии, из чего они берутся, каковы причины".

Детали: Так глава правительства ответил на вопрос, виновна ли вырубка леса в подтоплениях.

Хотя Шмыгаль не сказал, что причинами наводнений являются вырубки, обещает в будущем провести аудит всех лесов. Премьер рассказал, что вырубка леса за последние пять лет сократилась на 20%. Также показывает хорошие результаты электронное чипирование деревьев.

В ОГА отметили, что также в регионе наблюдается плохое водоотведение.

Предыстория:

  • В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. 
  • Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковская областьШмыгаль
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