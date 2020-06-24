Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Штормовое предупреждение: в Винницкой области тоже начались затопления

Среда, 24 июня 2020, 19:01
ГСЧС

Уровень воды в Днестре в Винницкой области может подняться до опасных отметок из-за осадков 24-25 июня.

Источник: Украинский гидрометцентрЯмпольская районная государственная администрация

Дословно: Штормовое предупреждение. Уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами реки Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

Детали: В Ямпольской райгосадминистрации рассказали, что по состоянию на 16:00 24 июня уровень воды в реке Днестр составляет 4,65м. Если уровень достигнет 5,6м от нулевого уровня - начнутся подтопления зданий.

Уже частично подтоплены приусадебные участки в селах Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в Ямполе.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Винницкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

фотоПервый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Все новости...
Винницкая область
Киев и Винничина стали регионами, где можно ослаблять карантин
Официально: Винницкую ОГА возглавил экс-глава Госуправления делами
В Винницкой области пьяная женщина сбила 4 маленьких детей
Последние новости
23:24
Венгрия предлагает отправить в Украину инженерный батальон из-за паводков
22:55
документНичто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП
22:44
Новости экономики: дело Бахматюка, концессия, риелторы
22:33
В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19
22:07
В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области COVID-19 заразились 90 человек
21:52
Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА
21:25
Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
21:09
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов
20:52
Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"
20:24
"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
Все новости...