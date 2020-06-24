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Штормовое предупреждение: в Винницкой области тоже начались затопления

Среда, 24 июня 2020, 19:01
Штормовое предупреждение: в Винницкой области тоже начались затопления
ГСЧС

Уровень воды в Днестре в Винницкой области может подняться до опасных отметок из-за осадков 24-25 июня.

Источник: Украинский гидрометцентрЯмпольская районная государственная администрация

Дословно: Штормовое предупреждение. Уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами реки Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

Детали: В Ямпольской райгосадминистрации рассказали, что по состоянию на 16:00 24 июня уровень воды в реке Днестр составляет 4,65м. Если уровень достигнет 5,6м от нулевого уровня - начнутся подтопления зданий.

Уже частично подтоплены приусадебные участки в селах Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в Ямполе.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Винницкая область
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