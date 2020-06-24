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Зеленський обіцяє відбудувати або знайти нове житло постраждалим від повеней

Середа, 24 червня 2020, 20:20
Зеленський обіцяє відбудувати або знайти нове житло постраждалим від повеней

Президент Володимир Зеленський обіцяє допомогти людям, які постраждали від повеней у західних регіонах України.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: Хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих під час негоди й повені на заході країни. Інших постраждалих громадян хочу запевнити – держава не залишить вас у біді. Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове.

Деталі: Президент пообіцяв виділити фінансову допомогу. Каже, що кошти обов’язково знайдуть, хоча для цього знадобиться "не один мільярд гривень".

Передісторія:

українська правда

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Теми: Зеленський
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