Зеленський обіцяє відбудувати або знайти нове житло постраждалим від повеней
Середа, 24 червня 2020, 20:20
Президент Володимир Зеленський обіцяє допомогти людям, які постраждали від повеней у західних регіонах України.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: Хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих під час негоди й повені на заході країни. Інших постраждалих громадян хочу запевнити – держава не залишить вас у біді. Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове.
Деталі: Президент пообіцяв виділити фінансову допомогу. Каже, що кошти обов’язково знайдуть, хоча для цього знадобиться "не один мільярд гривень".
Передісторія:
- На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через негоду в області.
- Внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств.
українська правда