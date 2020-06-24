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Зеленский обещает восстановить или найти новое жилье пострадавшим от наводнений

Среда, 24 июня 2020, 20:20
Зеленский обещает восстановить или найти новое жилье пострадавшим от наводнений

Президент Владимир Зеленский обещает помочь людям, пострадавшим от наводнений в западных регионах Украины.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны. Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое.

Детали: Президент пообещал также выделить финансовую помощь. Говорит, что средства обязательно найдут, хотя для этого понадобится "не один миллиард гривен".

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Зеленский
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