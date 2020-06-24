Зеленский обещает восстановить или найти новое жилье пострадавшим от наводнений
Среда, 24 июня 2020, 20:20
Президент Владимир Зеленский обещает помочь людям, пострадавшим от наводнений в западных регионах Украины.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны. Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое.
Детали: Президент пообещал также выделить финансовую помощь. Говорит, что средства обязательно найдут, хотя для этого понадобится "не один миллиард гривен".
Предыстория:
- В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.
- В результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств.
Украинская правда