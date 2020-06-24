Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Очільник ЛОДА обурений послабленням карантину у Львові

Середа, 24 червня 2020, 21:39
Очільник ЛОДА обурений послабленням карантину у Львові
facebook

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що через спалах коронавірусу в обласному центрі не можуть послабити карантин в усьому регіоні.

Джерело: Козицький у Facebook

Пряма мова Козицького: "Очільник міста (Андрій Садовий – ред.) пояснив такі послаблення, як вимушений крок для збереження малого та середнього бізнесу. Рішення не відповідає постанові Кабміну №392 та рішенню обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Окрім того, раджу ще почитати статтю 325 ККУ про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням…

Хто візьме відповідальність на себе після того, як кількість захворювань різко піде вгору після карантинних послаблень у самому Львові? Львівський міський голова готовий особисто взяти на себе відповідальність, якщо кількість хворих збільшиться?"

Деталі: Він заявив, що "саме показники захворюваності Львова тримають в заручниках всю область" і облрада не може послабити карантин через показники захворюваності у Львові. За останні 5 днів, каже Козицький, в області зафіксували 613 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 335 – у Львові.

Передісторія: 24 червня Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних і фітнес-клубів.

Водночас за даними МОЗ, станом на 24 червня Львівщина зарахована до регіонів із широким розповсюдженням коронавірусу за одним із критеріїв оцінювання: відсоток виявлення хворих залишається вищим (20,4%), ніж визначено урядом - 11%.

Українська правда
Теми: ЛьвівщинаЛьвівСадовийкоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Львівщина
У Трускавці горить готель
На Львівщині працівника готелю звинуватили у смерті собаки і цуценяти
За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
Усі новини...
Реклама: