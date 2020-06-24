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Очільник ЛОДА обурений послабленням карантину у Львові

Середа, 24 червня 2020, 21:39
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Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що через спалах коронавірусу в обласному центрі не можуть послабити карантин в усьому регіоні.

Джерело: Козицький у Facebook

Пряма мова Козицького: "Очільник міста (Андрій Садовий – ред.) пояснив такі послаблення, як вимушений крок для збереження малого та середнього бізнесу. Рішення не відповідає постанові Кабміну №392 та рішенню обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Окрім того, раджу ще почитати статтю 325 ККУ про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням…

Хто візьме відповідальність на себе після того, як кількість захворювань різко піде вгору після карантинних послаблень у самому Львові? Львівський міський голова готовий особисто взяти на себе відповідальність, якщо кількість хворих збільшиться?"

Деталі: Він заявив, що "саме показники захворюваності Львова тримають в заручниках всю область" і облрада не може послабити карантин через показники захворюваності у Львові. За останні 5 днів, каже Козицький, в області зафіксували 613 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 335 – у Львові.

Передісторія: 24 червня Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних і фітнес-клубів.

Водночас за даними МОЗ, станом на 24 червня Львівщина зарахована до регіонів із широким розповсюдженням коронавірусу за одним із критеріїв оцінювання: відсоток виявлення хворих залишається вищим (20,4%), ніж визначено урядом - 11%.

Українська правда
Теми: ЛьвівщинаЛьвівСадовийкоронавірускарантин


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