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Глава ЛОГА возмущен ослаблением карантина во Львове

Среда, 24 июня 2020, 21:39
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Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что из-за вспышки коронавируса в областном центре не могут ослабить карантин во всем регионе.

Источник: Козицкий в Facebook

Прямая речь Козицкого: "Глава города (Андрей Садовый - ред.) объяснил такие послабления, как вынужденный шаг для сохранения малого и среднего бизнеса. Решение не соответствует постановлению Кабмина №392 и решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, советую еще почитать статью 325 УК о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений ...

Кто возьмет на себя ответственность после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных послаблений в самом Львове? Львовский городской голова готов лично взять на себя ответственность, если количество больных увеличится? "

Детали: Он заявил, что "именно показатели заболеваемости Львова держат в заложниках всю область" и облсовет не может ослабить карантин из-за показателей заболеваемости во Львове. За последние 5 дней, говорит Козицкий, в области зафиксировали 613 новых случаев заболевания COVID-19, из них 335 во Львове.

Предыстория: 24 июня Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов.

Вместе с тем по данным Минздрава, по состоянию на 24 июня Львовщина зачислена к регионам с широким распространением коронавируса по одному из критериев оценки: процент выявления больных остается выше (20,4%), чем определено правительством - 11%.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаЛьвовСадовыйкоронавирускарантин


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