Адвокати Януковича стверджують, що він не отримував підозри про держзраду на користь РФ

Адвокати президента-втікача Віктора Януковича називають брехливою ​​інформацію про вручення їх клієнту підозри в скоєнні державної зради.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно адвокат Віталій Сердюк: "Державне бюро розслідувань бреше щодо того, що Віктору Януковичу було повідомлено про підозру у державній зраді шляхом вчинення дій, спрямованих на підрив суверенітету й обороноздатності України. Ніяких повідомлень вручено не було".

Деталі: За словами Сердюка, ДБР викликало Януковича 23 червня для допиту, куди прибули його представники: "Ми, як адвокати, що представляють інтереси Віктора Януковича, прибутку в зазначений у повістці час до ДБР. Привезли пакет документів про поважність причин неявки самого клієнта".

Захисник Януковича заявив, що всі документи повинні вручатися його клієнту виключно в порядку міжнародної правової допомоги, адже він офіційно отримав тимчасовий притулок і перебуває на території РФ за загальновідомою адресою.

Сердюк також вважає інформацію про підозру Януковичу спробою ДБР відвести від себе хвилю негативу через закриття справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Адвокат додав, що вони "задокументували новину ДБР про нібито повідомлення Януковича про підозру і готують відповідний позов про спростування недостовірної інформації до суду".

Що було раніше: 24 червня Державне бюро розслідувань заявило, що повідомило про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони у державній зраді на користь Росії.

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