Адвокати Януковича стверджують, що він не отримував підозри про держзраду на користь РФ
Адвокати президента-втікача Віктора Януковича називають брехливою інформацію про вручення їх клієнту підозри в скоєнні державної зради.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Дослівно адвокат Віталій Сердюк: "Державне бюро розслідувань бреше щодо того, що Віктору Януковичу було повідомлено про підозру у державній зраді шляхом вчинення дій, спрямованих на підрив суверенітету й обороноздатності України. Ніяких повідомлень вручено не було".
Деталі: За словами Сердюка, ДБР викликало Януковича 23 червня для допиту, куди прибули його представники: "Ми, як адвокати, що представляють інтереси Віктора Януковича, прибутку в зазначений у повістці час до ДБР. Привезли пакет документів про поважність причин неявки самого клієнта".
Захисник Януковича заявив, що всі документи повинні вручатися його клієнту виключно в порядку міжнародної правової допомоги, адже він офіційно отримав тимчасовий притулок і перебуває на території РФ за загальновідомою адресою.
Сердюк також вважає інформацію про підозру Януковичу спробою ДБР відвести від себе хвилю негативу через закриття справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка.
Адвокат додав, що вони "задокументували новину ДБР про нібито повідомлення Януковича про підозру і готують відповідний позов про спростування недостовірної інформації до суду".
Що було раніше: 24 червня Державне бюро розслідувань заявило, що повідомило про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони у державній зраді на користь Росії.
Передісторія:
- Четвертий президент Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.
- Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав експрезидента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
- У вересні 2019 року адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.