Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати Януковича стверджують, що він не отримував підозри про держзраду на користь РФ

Четвер, 25 червня 2020, 11:11
Адвокати Януковича стверджують, що він не отримував підозри про держзраду на користь РФ

Адвокати президента-втікача Віктора Януковича називають брехливою ​​інформацію про вручення їх клієнту підозри в скоєнні державної зради.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно адвокат Віталій Сердюк: "Державне бюро розслідувань бреше щодо того, що Віктору Януковичу було повідомлено про підозру у державній зраді шляхом вчинення дій, спрямованих на підрив суверенітету й обороноздатності України. Ніяких повідомлень вручено не було".

Деталі: За словами Сердюка, ДБР викликало Януковича 23 червня для допиту, куди прибули його представники: "Ми, як адвокати, що представляють інтереси Віктора Януковича, прибутку в зазначений у повістці час до ДБР. Привезли пакет документів про поважність причин неявки самого клієнта".

Захисник Януковича заявив, що всі документи повинні вручатися його клієнту виключно в порядку міжнародної правової допомоги, адже він офіційно отримав тимчасовий притулок і перебуває на території РФ за загальновідомою адресою.

Сердюк також вважає інформацію про підозру Януковичу спробою ДБР відвести від себе хвилю негативу через закриття справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Адвокат додав, що вони "задокументували новину ДБР про нібито повідомлення Януковича про підозру і готують відповідний позов про спростування недостовірної інформації до суду".

Що було раніше: 24 червня Державне бюро розслідувань заявило, що повідомило про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони у державній зраді на користь Росії.

Передісторія:

  • Четвертий президент Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.
  • Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав експрезидента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • У вересні 2019 року адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

Теми: ЯнуковичДБРдержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: