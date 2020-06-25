Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокаты Януковича утверждают, что он не получал подозрения в госизмене в пользу РФ

Четверг, 25 июня 2020, 11:11
Адвокаты Януковича утверждают, что он не получал подозрения в госизмене в пользу РФ

Адвокаты президента-беглеца Виктора Януковича называют лживой информацию о вручении их клиенту подозрения в совершении государственной измены.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно адвокат Виталий Сердюк: "Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было".

Детали: По словам Сердюка, ГБР вызывало Януковича 23 июня для допроса, куда прибыли его представители: "Мы, как адвокаты, представляющие интересы Виктора Януковича, прибыли в указанное в повестке время в ГБР. Привезли пакет документов об уважительности причин неявки самого клиента".

Защитник Януковича заявил, что все документы должны вручаться его клиенту исключительно в порядке международной правовой помощи, ведь он официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу.

Сердюк также считает информацию о подозрении Януковичу попыткой отвести от себя волну негатива за закрытие дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Адвокат добавил, что они "задокументировали новость ГБР о якобы уведомлении Януковича о подозрении и готовят соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд".

Что было раньше: 24 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны в государственной измене в пользу России.

Предыстория:

  • Бывший президент Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.
  • Янукович скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – он просил ввести войска в Украину.
  • В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.  
  • В сентябре 2019 года адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичГБРгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: