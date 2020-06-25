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Адвокаты Януковича утверждают, что он не получал подозрения в госизмене в пользу РФ

Четверг, 25 июня 2020, 11:11

Адвокаты президента-беглеца Виктора Януковича называют лживой информацию о вручении их клиенту подозрения в совершении государственной измены.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно адвокат Виталий Сердюк: "Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было".

Детали: По словам Сердюка, ГБР вызывало Януковича 23 июня для допроса, куда прибыли его представители: "Мы, как адвокаты, представляющие интересы Виктора Януковича, прибыли в указанное в повестке время в ГБР. Привезли пакет документов об уважительности причин неявки самого клиента".

Защитник Януковича заявил, что все документы должны вручаться его клиенту исключительно в порядке международной правовой помощи, ведь он официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу.

Сердюк также считает информацию о подозрении Януковичу попыткой отвести от себя волну негатива за закрытие дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Адвокат добавил, что они "задокументировали новость ГБР о якобы уведомлении Януковича о подозрении и готовят соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд".

Что было раньше: 24 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны в государственной измене в пользу России.

Предыстория:

  • Бывший президент Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.
  • Янукович скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – он просил ввести войска в Украину.
  • В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.  
  • В сентябре 2019 года адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Темы: ЯнуковичГБРгосизмена


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