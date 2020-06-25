Мінюст пропонує скасувати люстрацію усіх комуністів

Міністр юстиції Денис Малюська виступає за те, щоб скасувати люстрацію чиновників Компартії і тих, які працювали за часів СРСР, а також застосовувати індивідуальний підхід для люстрації інших службовців.

Джерело: виступ Малюськи у Конституційному суді щодо закону про очищення влади 24 червня

Пряма мова: "Наше бачення, що ті категорії, які зараз записані у законі про очищення влади, варто розділи на 3 групи.

Перша – люстрація чиновників Компартії і тих, які працювали за часів Радянського союзу. З часів Радянського союзу сплило чимало років, і люструвати їх на 10 років абсолютно незрозуміло, неактуально й необґрунтовано, баланс інтересів явно порушено, і є втручання держави у приватне життя без державно-публічно обґрунтованого інтересу.

Тому цю категорію осіб, на нашу думку, слід із закону виводити. Вони не мають бути за жодних підстав люстрованими, жодного державно-публічного інтересу тут немає".

Деталі: Разом з тим, Малюська додав, що необхідно залишити під "автоматичною люстрацією", топчиновників, членів уряду і керівників адміністрації президента – тобто тих осіб, які "з вірогідністю 99,9% впливали на формування державної політики у той час".

За словами міністра, у цьому "дійсно є сенс", і тому це знайшло відображення у їхньому законопроєкті.

До решти "абсолютної більшості" люстрованих чиновників, на думку Малюськи, потрібно застосовувати "індивідуальний підхід".

Новий законопроєкт про люстрацію передбачає створення спеціальної комісії, яка буде в індивідуальному порядку переглядати скарги люстрованих осіб і встановлювати у кожному конкретному випадку, чи той чи інший чиновник здійснювали "якісь дії, які сприяли чи допомагали узурпації влади Януковичем чи створювали небезпеку для основ безпеки чи правопорядку держави, чи іншим чином впливали на ті незаконні цілі, боротьба з якими була задекларована законом про люстрацію".

Що було раніше: 23 червня міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що найближчим часом на розгляд Кабміну винесуть новий закон про люстрацію.

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