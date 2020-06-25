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Минюст предлагает отменить люстрацию всех коммунистов

Четверг, 25 июня 2020, 11:26
Минюст предлагает отменить люстрацию всех коммунистов
Фото с Facebook Дениса Малюськи

Министр юстиции Денис Малюська выступает за то, чтобы отменить люстрации чиновников Компартии и тех, которые работали во времена СССР, а также применять индивидуальный подход к люстрации других служащих.

Источник: выступление Малюськи в Конституционном суде относительно закона об очищении власти 24 июня

Прямая речь: "Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделы на 3 группы.

Первая – люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно, баланс интересов явно нарушен, и есть вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публично обоснованного интереса.

Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких условиях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет".

Детали: Вместе с тем, Малюська добавил, что необходимо оставить под "автоматической люстрацией", топ-чиновников, членов правительства и руководителей администрации президента – то есть тех людей, которые "с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики в то время".

По словам министра, в этом "действительно есть смысл", и поэтому это нашло отражение в их законопроекте.

К остальным "абсолютному большинству" люстрированных чиновников, по мнению Малюськи, нужно применять "индивидуальный подход".

Новый законопроект о люстрации предусматривает создание специальной комиссии, которая будет в индивидуальном порядке пересматривать жалобы люстрированных лиц и устанавливать в каждом конкретном случае, осуществлял ли тот или иной чиновник "какие-то действия, которые способствовали или помогали узурпации власти Януковичем или создавали опасность для основ безопасности или правопорядка государства, или иным образом влияли на те незаконные цели, борьба с которыми была задекларирована законом о люстрации".

Что было раньше: 23 июня министр юстиции Денис Малюська заверил, что в ближайшее время на рассмотрение Кабмина вынесут новый закон о люстрации.

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Предыстория:

  • Закон "Об очистке власти" вступил в силу в октябре 2014 года, документом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определены законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.
  • В КСУ поступили два представления от Верховного суда и одно представление – от 47 нардепов о конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство. Рассмотрение дела продолжается.

Ирина Балачук, УП

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Темы: МинюстМалюськалюстрация
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