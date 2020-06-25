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МВД собирается значительно поднять штрафы за превышение скорости

Четверг, 25 июня 2020, 12:06

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который предусматривает значительное увеличение суммы штрафа за превышение скорости.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Мы должны поднимать верхний порог штрафа.

Если человек превысил 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен. Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше, 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч".

Детали: Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

Он пояснил, что в Украине некоторые главы госкомпаний, например, получают по 10 миллионов гривен, и если штраф будет в 2% от дохода, то человек должен будет заплатить 200 тысяч гривен за превышение скорости, и "тогда это будет серьезно, и не будет желания нарушать".

По мнению Геращенко, это "идеальный вариант, и мы к нему постепенно придем".

Он также рассказал, что с 1 июля в Украине запустят и другие функции системы фотофиксации нарушений: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Предыстория: 

Темы: МВДштрафызаконодательство


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