Штрафують більше, але транспорт – проблема: Зеленському пояснили ситуацію з COVID

Міністерство охорони здоров’я пояснило президенту щоденні антирекорди з COVID-19 порушеннями громадянами правил карантину, а Міністерства внутрішніх справ назвало одним зі слабких місць транспорт.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського

Деталі: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов з посиланням на епідеміологів сказав, що при дотриманні заходів, розроблених урядом України для стримування поширення коронавірусної інфекції, не може відбуватися значного зростання кількості хворих.

У деяких країнах заходи пом'якшують навіть більше, ніж в Україні. Із цього міністр робить висновок, що щоденні антирекорди захворюваності відбуваються через порушення карантину.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за останні три дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин.

Найбільше проблем у МВС бачать з громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей.

Загалом уже накладено штрафів на понад 5 мільйонів гривень.

Зеленський наголосив, що вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантинних заходів після пом’якшення правил.

Пряма мова президента: "У нас у деяких регіонах заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину".

Інші подробиці: Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що цього тижня з 700 до 2500 осіб збільшать кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів і роз’яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів.

Водночас міністр охорони здоров’я повідомив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам з COVID-19, – і навіть після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів ШВЛ.

Нагадаємо: Україна в останні два тижні регулярно показує рекордно великий добовий приріст хворих на COVID-19, спади спостерігаються лише за рахунок вихідних. 25 червня добовий показник сягнув майже тисячі нових випадків, а загальна кількість виявлених випадків перевищила 40 тисяч.

При цьому кількість одужань за добу значно відстає – і кількість активних хворих майже на 3,5 тисячі перевищує загальне число тих, хто одужав (21 183 проти 17 758).

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