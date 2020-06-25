Штрафуют больше, но транспорт – проблема: Зеленскому объяснили ситуацию с COVID

Министерство здравоохранения пояснило президенту ежедневные антирекорды с COVID-19 нарушениями гражданами правил карантина, а Министерства внутренних дел назвало одним из слабых мест транспорт.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, которое состоялось под руководством президента Владимира Зеленского

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов со ссылкой на эпидемиологов сказал, что при соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных.

В некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Из этого министр делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин.

Больше всего проблем в МВД видят с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей.

В целом уже наложено штрафов более чем 5 миллионов гривен.

Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

Прямая речь президента: "У нас в некоторых регионах заполнено уже больше половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина".

Другие подробности: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что на этой неделе с 700 до 2500 человек увеличат количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мер.

В то же время министр здравоохранения сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с COVID-19, – и даже после роста количества больных не увеличиваться число тех, кто требует подключения к аппаратам ИВЛ.

Напомним: Украина в последние две недели регулярно показывает рекордно большой суточный прирост больных COVID-19, спады наблюдаются только за счет выходных. 25 июня показатель достиг почти тысячи новых случаев, а общее количество выявленных случаев превысило 40 тысяч.

При этом количество выздоровлений за сутки значительно отстает – и количество активных больных почти на 3,5 тысячи превышает общее число выздоровевших (21 183 против 17 758).

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