Кабмін виділив 754 млн грн для відновлення західних областей після повеней  

Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для надання допомоги населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей та відновлення їх після повеней.

Джерело: засідання Кабміну

Деталі: Уряд підтримав пропозицію, озвучену міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорем Петрашком.

Івано-Франківській області виділяють 480 млн грн,.

Чернівецькій – 30 млн грн.

Закарпаттю – 30 млн грн.

Львівщині – 10 млн грн.

Держводагенству передбачено 92 млн грн, Держлісагенству – 30 млн грн на роботи в цих областях.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував з тих же мотивів виділити 82 млн грн МВС: з них 41 млн на ДСНС, 22 млн – на Національну гвардію, 19 млн – на Нацполіцію для ліквідації стихії у 5 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській.

Кабінет міністрів підтримав ці пропозиції.

Разом усі озвучені видатки складуть 754 млн грн.

Передісторія:

Регулярні дощі в Західній Україні днями спричинили підтоплення і повені, якими порозмивало дороги, пошкодило мости, завдало шкоди будинкам. В Івано-Франківській області загинули 3 людини.

24 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівники ключових відомств відвідали постраждалі області. Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням прем’єра ухвалила комплекс заходів із подолання наслідків стихії в західних областях України.

Читайте також: Західна Україна у воді. Чому вирубка лісів у Карпатах – не єдина причина затоплених будинків, пояснює еколог