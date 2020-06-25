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Кабмін виділив 754 млн грн для відновлення західних областей після повеней  

Четвер, 25 червня 2020, 14:25
Кабмін виділив 754 млн грн для відновлення західних областей після повеней  
Fb Євген Будерацький

Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для надання допомоги населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей та відновлення їх після повеней.

Джерело: засідання Кабміну

Деталі: Уряд підтримав пропозицію, озвучену міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорем Петрашком.

Івано-Франківській області виділяють 480 млн грн,.

Чернівецькій – 30 млн грн.

Закарпаттю – 30 млн грн.

Львівщині – 10 млн грн.

Держводагенству передбачено 92 млн грн, Держлісагенству – 30 млн грн на роботи в цих областях.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував з тих же мотивів виділити 82 млн грн МВС: з них 41 млн на ДСНС, 22 млн – на Національну гвардію, 19 млн – на Нацполіцію для ліквідації стихії у 5 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській.

Кабінет міністрів підтримав ці пропозиції.

Разом усі озвучені видатки складуть 754 млн грн.

Передісторія:

  • Регулярні дощі в Західній Україні днями спричинили підтоплення і повені, якими порозмивало дороги, пошкодило мости, завдало шкоди будинкам. В Івано-Франківській області загинули 3 людини.
  • 24 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівники ключових відомств відвідали постраждалі області. Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням прем’єра ухвалила комплекс заходів із подолання наслідків стихії в західних областях України.

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Олена Рощенко, УП, оновлено
Теми: Кабінет міністрівгрошістихійне лихо
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