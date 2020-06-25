Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмін виділив 754 млн грн для відновлення західних областей після повеней  

Четвер, 25 червня 2020, 14:25
Fb Євген Будерацький

Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для надання допомоги населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей та відновлення їх після повеней.

Джерело: засідання Кабміну

Деталі: Уряд підтримав пропозицію, озвучену міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорем Петрашком.

Івано-Франківській області виділяють 480 млн грн,.

Чернівецькій – 30 млн грн.

Закарпаттю – 30 млн грн.

Львівщині – 10 млн грн.

Держводагенству передбачено 92 млн грн, Держлісагенству – 30 млн грн на роботи в цих областях.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував з тих же мотивів виділити 82 млн грн МВС: з них 41 млн на ДСНС, 22 млн – на Національну гвардію, 19 млн – на Нацполіцію для ліквідації стихії у 5 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській.

Кабінет міністрів підтримав ці пропозиції.

Разом усі озвучені видатки складуть 754 млн грн.

Передісторія:

  • Регулярні дощі в Західній Україні днями спричинили підтоплення і повені, якими порозмивало дороги, пошкодило мости, завдало шкоди будинкам. В Івано-Франківській області загинули 3 людини.
  • 24 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівники ключових відомств відвідали постраждалі області. Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням прем’єра ухвалила комплекс заходів із подолання наслідків стихії в західних областях України.

Читайте також: Західна Україна у воді. Чому вирубка лісів у Карпатах – не єдина причина затоплених будинків, пояснює еколог

Олена Рощенко, УП, оновлено
Теми: Кабінет міністрівгрошістихійне лихо


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Порошенко просив у США допомогти йому з переобранням – Болтон

Агентство ЄС рекомендувало перший препарат для лікування коронавірусу

відеоУкраїнські бійці знищили на Донбасі станцію наземної розвідки ворога

Лукашенко каже, що Росія втручається у справи Білорусі: Ми про це з Путіним поговоримо

Плагіатор та любитель дорогих машин за держкошт Шкарлет став в.о. міністра освіти і науки

Штрафують більше, але транспорт – проблема: Зеленському пояснили ситуацію з COVID

Усі новини...
Кабінет міністрів
Криклій розповів про збитки через повені у західних областях
Не пустити Шкарлета: депутати хочуть заборонити "плагіаторам" займати посади в уряді
Проблеми "Аркади": Нардепи просять Шмигаля створити при Кабміні Міжвідомчу комісію
Останні новини
19:28
Енергокомітет Ради підтримав законопроєкт про зміни в "зелений тариф"
19:22
Україна звернулася до ЄС і НАТО за допомогою у ліквідації наслідків повеней
19:17
KSE вважає, що реальна кількість хворих на COVID-19 в Україні більша в рази
19:09
"4 місяці безрезультатних перемовин з МОЗ": виробники засобів захисту хочуть зустрічі із прем’єром
19:09
Порошенко про справу Шеремета: Зеленський може вимагати слідства, але не "призначати винних"
18:57
Українські позиції двічі обстріляли на Донбасі
18:39
оновленоСуд обрав запобіжний захід Омеляну
18:26
МВФ назвав дві причини через які економіка України падає більше, ніж у інших країн
18:21
СК РФ звинуватив українського журналіста в "закликах до тероризму"
18:21
Польща передала Україні 134 тонни захисних засобів для боротьби з коронавірусом
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!