Кабмін виділив 754 млн грн для відновлення західних областей після повеней
Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для надання допомоги населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей та відновлення їх після повеней.
Джерело: засідання Кабміну
Деталі: Уряд підтримав пропозицію, озвучену міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорем Петрашком.
Івано-Франківській області виділяють 480 млн грн,.
Чернівецькій – 30 млн грн.
Закарпаттю – 30 млн грн.
Львівщині – 10 млн грн.
Держводагенству передбачено 92 млн грн, Держлісагенству – 30 млн грн на роботи в цих областях.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував з тих же мотивів виділити 82 млн грн МВС: з них 41 млн на ДСНС, 22 млн – на Національну гвардію, 19 млн – на Нацполіцію для ліквідації стихії у 5 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській.
Кабінет міністрів підтримав ці пропозиції.
Разом усі озвучені видатки складуть 754 млн грн.
Передісторія:
- Регулярні дощі в Західній Україні днями спричинили підтоплення і повені, якими порозмивало дороги, пошкодило мости, завдало шкоди будинкам. В Івано-Франківській області загинули 3 людини.
- 24 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівники ключових відомств відвідали постраждалі області. Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням прем’єра ухвалила комплекс заходів із подолання наслідків стихії в західних областях України.
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