Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин выделил 754 млн грн для восстановления западных областей после наводнений

Четверг, 25 июня 2020, 14:25
Кабмин выделил 754 млн грн для восстановления западных областей после наводнений
Fb Евгений Будерацкий

Кабинет министров выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для оказания помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей и восстановления их после наводнений.

Источник: заседание Кабмина

Детали: Правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко.

Ивано-Франковской области выделяют 480 млн грн.

Черновицкой – 30 млн грн.

Закарпатью – 30 млн грн.

Львовщине – 10 млн грн.

Госводагентству предусмотрено 92 млн грн, Гослесагентству – 30 млн грн на работы в этих областях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил по тем же мотивам выделить 82 млн грн МВД: из них 41 млн на ГСЧС, 22 млн – на Национальную гвардию, 19 млн – на Нацполицию для ликвидации стихии в 5 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской.

Кабинет министров поддержал эти предложения.

Вместе все озвученные расходы составят 754 млн грн.

Предыстория:

  • Регулярные дожди в Западной Украине на днях вызвали подтопления и наводнения, которыми размыло дороги, повредило мосты, нанесло ущерб домам. В Ивано-Франковской области погибли 3 человека.
  • 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль и руководители ключевых ведомств посетили пострадавшие области. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством премьера приняла комплекс мер по преодолению последствий стихии в западных областях Украины.

Читайте также: Западная Украина в воде. Почему вырубка лесов в Карпатах – не единственная причина затопленных домов, объясняет эколог

Алена Рощенко УП, облновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровденьгистихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: