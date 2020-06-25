У Зеленського заявили, що працюють над стратегією повернення Криму

Представництво президента в АР Крим напрацьовує стратегію з деокупації та реінтеграції півострова.

Джерело: Офіс президента з посиланням на брифінг представника президента в АР Крим Антона Кориневича

Пряма мова: "Наразі стратегія напрацьовується. По суті, представництво реанімувало роботу в цьому напрямі. Наша позиція є однозначною – така стратегія у держави має бути".

Деталі: Він також наголосив, що важливо ухвалити закон про корінні народи України, щоб закріпити це поняття на рівні держави та продемонструвати, що в Україні є три корінні народи, які мають стосунок до Кримського півострова: кримські татари, караїми та кримчаки.

За словами Кориневича, 8 липня з цього питання будуть слухання в комітеті ВР з прав людини та деокупації.

Він також зауважив, що відновлення постачання води на півострів можливе тільки після деокупації Криму, і це значний важіль тиску на державу-окупанта.

Щодо незаконно затриманих громадян України, які проживали в Криму, Кориневич повідомив, що наразі 94 українських політв’язні перебувають на території тимчасово окупованого півострова та Росії, з них близько 70 – це кримські татари.

Він запевнив, що питання звільнення незаконно утримуваних громадян України постійно порушується представниками української влади на міжнародному рівні.

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