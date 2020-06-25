"Обнулити" терміни Путіна: В Росії почали голосувати за поправки до Конституції

25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, яке може дозволити президенту РФ керувати країною до 2036 року.

Джерело: "Медуза"

Дослівно: "Голосування триватиме тиждень – вперше в історії країни. У Москві і Нижньогородській області проголосувати можна онлайн, в інших містах відкриті виборчі дільниці. Основний день голосування – 1 липня. Очікується, що в цей день будуть оголошені і перші результати".

Деталі: Дільниці для голосування вже відкрилися на Далекому Сході і Уралі, в Сибіру, ​​в центральній Росії. Громадяни можуть проголосувати на них в будь-який день до 1 липня включно з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.

Відкриють 96,5 тисячі дільниць на території Росії. І ще на 254 дільниці за кордоном – у 144 країнах світу.

У деяких регіонах дільниці для голосування організовані на відкритому повітрі – в наметах і шатрах.

Також за поправки до конституції всі охочі можуть проголосувати на дому (для цього до 21 червня треба було подати заяву).

Ті, хто хотів проголосувати онлайн, але передумав або не зміг, зможуть зробити це на виборчій дільниці, але тільки 1 липня. В інші дні, запевняють представники мерії, нічого не вийде.

В основній день голосування члени виборчкомів перевірять, чи не голосувала людина, яка записалася на електронне голосування, і якщо ні, то їй видадуть паперовий бюлетень.

За даними на 1 січня, всього в Росії і за межами було 108 648 120 виборців, що мають право проголосувати за поправки.

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