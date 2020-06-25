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"Обнулити" терміни Путіна: В Росії почали голосувати за поправки до Конституції

Четвер, 25 червня 2020, 09:28
Обнулити терміни Путіна: В Росії почали голосувати за поправки до Конституції
Фото РБК

25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, яке може дозволити президенту РФ керувати країною до 2036 року.

Джерело: "Медуза"

Дослівно: "Голосування триватиме тиждень – вперше в історії країни. У Москві і Нижньогородській області проголосувати можна онлайн, в інших містах відкриті виборчі дільниці. Основний день голосування – 1 липня. Очікується, що в цей день будуть оголошені і перші результати".

Деталі: Дільниці для голосування вже відкрилися на Далекому Сході і Уралі, в Сибіру, ​​в центральній Росії. Громадяни можуть проголосувати на них в будь-який день до 1 липня включно з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.

Відкриють 96,5 тисячі дільниць на території Росії. І ще на 254 дільниці за кордоном – у 144 країнах світу.

У деяких регіонах дільниці для голосування організовані на відкритому повітрі – в наметах і шатрах.

Також за поправки до конституції всі охочі можуть проголосувати на дому (для цього до 21 червня треба було подати заяву).

Ті, хто хотів проголосувати онлайн, але передумав або не зміг, зможуть зробити це на виборчій дільниці, але тільки 1 липня. В інші дні, запевняють представники мерії, нічого не вийде.

В основній день голосування члени виборчкомів перевірять, чи не голосувала людина, яка записалася на електронне голосування, і якщо ні, то їй видадуть паперовий бюлетень.

За даними на 1 січня, всього в Росії і за межами було 108 648 120 виборців, що мають право проголосувати за поправки.

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Передісторія:

  • 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
  • 10 березня Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до конституції РФ про обнулення президентських термінів. 11 березня документ схвалила Рада Федерації. 
  • 14 березня закон РФ про поправки до конституції підписав президент Росії Володимир Путін. Він також призначив на 1 липня голосування щодо змін до конституції РФ, які дозволять йому залишитися при владі до 2036 року. 
  • Згодом ЗМІ повідомляли, що у Москві скуповують голоси на підтримку поправок до кнституції.
  • У Росії також розробили спеціальну електронну систему для контролю явки бюджетників з великих підприємств на голосуванні за поправки до конституції.

Теми: РосіяПутінКонституція
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