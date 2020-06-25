У Зеленского заявили, что работают над стратегией возвращения Крыма

Представительство президента в АР Крым нарабатывает стратегию по деоккупации и реинтеграции полуострова.

Источник: Офис президента со ссылкой на брифинг представителя президента в АР Крым Антона Кориневича

Прямая речь: "Сейчас стратегия нарабатывается. По сути, представительство реанимировало работу в этом направлении. Наша позиция однозначна – такая стратегия у государства должно быть".

Детали: Он также отметил, что важно принять закон о коренных народах Украины, чтобы закрепить это понятие на уровне государства и продемонстрировать, что в Украине есть три коренных народа, имеющих отношение к Крымскому полуострову: крымские татары, караимы и крымчаки.

По словам Кориневича, 8 июля по этому вопросу будут слушания в комитете ВР по правам человека и деоккупации.

Он также отметил, что восстановление подачи воды на полуостров возможно только после деоккупации Крыма, и это значительный рычаг давления на государство-оккупанта.

Относительно незаконно задержанных граждан Украины, проживающих в Крыму, Кориневич сообщил, что сейчас 94 украинских политзаключенных находятся на территории временно оккупированного полуострова и России, из них около 70 – это крымские татары.

Он заверил, что вопрос освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины постоянно поднимается представителями украинской власти на международном уровне.

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