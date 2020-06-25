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В Украине больше не будут продавать конфискованных животных на аукционе

Четверг, 25 июня 2020, 16:25

Кабмин разрешил бесплатно передавать конфискованных судом животных в приюты и другие учреждения для содержания.

Источник: пресс-служба Минюста

Дословно: "Порядок (распоряжения конфискованным имуществом - ред.) дополняется положениями, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда.

Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных".

Детали: Также будут выставляться на продажу конфискованные дикие животные. Они безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

Ранее конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе, как и любое другое конфискованное имущество.

В Минюсте заявили, что продажи на аукционе ожидали 3 лева (Риччи, Витольд, Багира), 6 медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака.

Предыстория:

  • Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец приобрела пса, которого Минюст ранее выставил на открытые торги на OpenMarket CETAM.
  • Это был пятый аукцион, на котором ее выставляли с конца 2019 года, и единственный на котором были заявлены претенденты на ее покупку.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровМинюст


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