Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине больше не будут продавать конфискованных животных на аукционе

Четверг, 25 июня 2020, 16:25
В Украине больше не будут продавать конфискованных животных на аукционе

Кабмин разрешил бесплатно передавать конфискованных судом животных в приюты и другие учреждения для содержания.

Источник: пресс-служба Минюста

Дословно: "Порядок (распоряжения конфискованным имуществом - ред.) дополняется положениями, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда.

Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных".

Детали: Также будут выставляться на продажу конфискованные дикие животные. Они безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

Ранее конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе, как и любое другое конфискованное имущество.

В Минюсте заявили, что продажи на аукционе ожидали 3 лева (Риччи, Витольд, Багира), 6 медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака.

Предыстория:

  • Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец приобрела пса, которого Минюст ранее выставил на открытые торги на OpenMarket CETAM.
  • Это был пятый аукцион, на котором ее выставляли с конца 2019 года, и единственный на котором были заявлены претенденты на ее покупку.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровМинюст
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: