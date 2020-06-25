Болтон: Трамп спершу вважав, що в Керченській протоці Україна влаштувала провокацію

Президент США Дональд Трамп думав, що атака на українські кораблі російськими спецслужбами у Керченській протоці в 2018 році – це спланована провокація з боку п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: мемуари радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона, про які йдеться у статті "Як США відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського: нові деталі з мемуарів Джона Болтона"

Дослівно: "Перша думка Трампа була, що Україна влаштувала провокацію, і це було щонайменше можливим, враховуючи наближення президентських виборів. Але так само було можливим, що це росіяни шукають привід для конфронтації чи намагаються якимось чином легітимізувати анексію Криму... В будь-якому разі Трамп не був зацікавлений будь-що робити, навіть якщо Росія геть не мала рації".

Деталі: Далі у книзі процитовані ще кілька розмов Трампа із соратниками, у яких він не приховував переконання, що Порошенко спровокував інцидент з політичних міркувань.

Втім, за словами Болтона, європейські лідери вагалися не менше.

Також він розповів, як Меркель особисто близько години говорила з Путіним, умовляючи його зробити крок назад та віддати захоплені кораблі. Сам Болтон також говорив із Кремлем, однак Путін категорично відмовився йти на поступки.

Що ж до Трампа, то він був змушений, за словами автора мемуарів, зрештою зайняти жорстку позицію через те, що боявся звинувачень у надто м’якому ставленні до РФ – його переконала у такій потребі тодішня очільниця місії США в ООН Нікі Гейлі, яка мала прямий зв’язок із президентом США.

Саме так виникла заява Трампа про скасування вже анонсованої його зустрічі з Путіним на саміті G20 в Бразилії – бо в іншому разі його заклювали би журналісти.

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