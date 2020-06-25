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Болтон: Трамп сначала считал, что в Керченском проливе Украина устроила провокацию

Четверг, 25 июня 2020, 18:11
Болтон: Трамп сначала считал, что в Керченском проливе Украина устроила провокацию

Президент США Дональд Трамп думал, что атака на украинские корабли российскими спецслужбами в Керченском проливе в 2018 году – это спланированная провокация со стороны пятого президента Петра Порошенко.

Источник: мемуары советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, о которых говорится в статье "Как США отказывали Порошенко и шантажировали Зеленского: новые детали из мемуаров Джона Болтона"

Дословно: "Первая мысль Трампа была, что Украина устроила провокацию, и это было по меньшей мере возможным, учитывая приближение президентских выборов. Но также было возможным, что это россияне ищут повод для конфронтации или пытаются каким-то образом легитимизировать аннексию Крыма... В любом случае Трамп не был заинтересован что-либо делать, даже если Россия совершенно не права".

Детали: Далее в книге процитированы еще несколько разговоров Трампа с соратниками, в которых он не скрывал убеждения, что Порошенко спровоцировал инцидент по политическим соображениям.

Впрочем, по словам Болтона, европейские лидеры колебались не меньше.

Также он рассказал, как Меркель лично около часа говорила с Путиным, уговаривая его сделать шаг назад и отдать захваченные корабли. Сам Болтон также говорил с Кремлем, однако Путин категорически отказался идти на уступки.

Что касается Трампа, то он был вынужден, по словам автора мемуаров, в конце концов занять жесткую позицию из-за того, что боялся обвинений в слишком мягком отношении к РФ - его убедила в такой необходимости тогдашняя руководитель миссии США в ООН Ники Хейли, которая имела прямую связь с президентом США.

Именно так возникло заявление Трампа об отмене его встречи с Путиным на саммите G20 в Бразилии - ибо в противном случае его заклевали бы журналисты.

Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Впоследствии всех пленных отпустили во время так называемого обмена.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПорошенкоКерченский проливРосcияПутин
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