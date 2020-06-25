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Україна звернулася до ЄС і НАТО за допомогою у ліквідації наслідків повеней

Четвер, 25 червня 2020, 19:22

Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

Окремі звернення спрямовані до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

"Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інституцій ЄС та структур Альянсу, аби активувати Механізм цивільного захисту ЄС та залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного і техногенного характеру", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

МЗС розраховує на підтримку партнерами зусиль уряду України із захисту життя і здоров’я громадян України, об’єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.

Нагадаємо, на території 15 районів Івано-Франківської області через сильні повені підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.

На Івано-Франківщині  через непогоду 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою без вісти.

Теми: НАТОЄС


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