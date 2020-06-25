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Украина обратилась в ЕС и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнений

Четверг, 25 июня 2020, 19:22

Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и в штаб-квартиры международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья граждан Украины, объектов критической инфраструктуры, уменьшение негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

Напомним, на территории 15 районов Ивано-Франковской области из-за сильных наводнений подтоплены 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.

На Ивано-Франковщине из-за непогоды 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим.

Темы: НАТОЕС


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