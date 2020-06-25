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Через можливі паводки на Одещини перекривають трасу Одеса-Рені

Четвер, 25 червня 2020, 19:51
Через можливі паводки на Одещини перекривають трасу Одеса-Рені

Через можливе підтоплення в Одеській області з п’ятниці перекривають частину траси Одеса-Рені.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "У період з 8-ї години ранку 26 червня до особливого розпорядження комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації буде перекрито ділянку траси Одеса-Рені в межах 48 та 54 км (між автомобільними мостами Маяки та Паланка)".

Деталі: в поліції заявили, що через значні опади можливий пропуск дощового паводку з Дністровського водосховища в Одеській області. Також усіх громадян закликали утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер в цьому районі.

Передісторія:

  • У четвер голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що Одеська область розпочала підготовку до можливих повеней, через великі кількість води, яка рухається із заходу країни.
  • На території 15 районів Івано-Франківської областіпідтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
  • Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
  • 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяОдеса
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