Через можливі паводки на Одещини перекривають трасу Одеса-Рені
Четвер, 25 червня 2020, 19:51
Через можливе підтоплення в Одеській області з п’ятниці перекривають частину траси Одеса-Рені.
Джерело: поліція Одеської області
Дослівно: "У період з 8-ї години ранку 26 червня до особливого розпорядження комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації буде перекрито ділянку траси Одеса-Рені в межах 48 та 54 км (між автомобільними мостами Маяки та Паланка)".
Деталі: в поліції заявили, що через значні опади можливий пропуск дощового паводку з Дністровського водосховища в Одеській області. Також усіх громадян закликали утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер в цьому районі.
Передісторія:
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- На території 15 районів Івано-Франківської областіпідтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
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Українська правда