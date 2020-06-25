Через можливі паводки на Одещини перекривають трасу Одеса-Рені

Через можливе підтоплення в Одеській області з п’ятниці перекривають частину траси Одеса-Рені.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "У період з 8-ї години ранку 26 червня до особливого розпорядження комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації буде перекрито ділянку траси Одеса-Рені в межах 48 та 54 км (між автомобільними мостами Маяки та Паланка)".

Деталі: в поліції заявили, що через значні опади можливий пропуск дощового паводку з Дністровського водосховища в Одеській області. Також усіх громадян закликали утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер в цьому районі.

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