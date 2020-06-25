Из-за возможных паводков в Одесской области перекрывают трассу Одесса-Рени
Четверг, 25 июня 2020, 19:51
Из-за возможного подтопления в Одесской области с пятницы перекрывают часть трассы Одесса-Рени.
Источник: полиция Одесской области
Дословно: "В период с 8 часов утра 26 июня до особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации будет перекрыт участок трассы Одесса-Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка)".
Детали: в полиции заявили, что из-за значительных осадков возможен пропуск дождевого паводка с Днестровского водохранилища в Одесской области. Также всех граждан призвали воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в этом районе.
Предыстория:
- В четверг председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что Одесская область начала подготовку к возможным наводнениям, из-за большого количество воды, которая движется с запада страны.
- На территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышаетмасштабы стихийного бедствия 2008 года.
- Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов сталисильные затяжные дожди и паводки.
- 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.