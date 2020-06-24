Синоптик розповіла про причини повені на Західній Україні

Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "У зв’язку з складною гідрологічною ситуацією на заході України почастішали зловтішні коментарі, що, мовляв, так їм і треба за вирубку лісів. Справді, ліси нищать жорстоко і справді деякі місцеві мешканці безвідповідально та безсовісно беруть в цьому участь. Але…".

Деталі: За словами синоптика, на заході країни вже тривалий час ідуть сильні дощі, у зв’язку з чим ґрунт так перенасичений вологою, що зриваються селеві потоки, річки виходять з берегів.

Усе це призводить до руйнування інфраструктури, знищення людського майна, худоби, смерті людей.

Діденко нагадала, що природа не вічно може затримувати небезпечні процеси, незалежно від лісистості. За її словами, дощі ллють, з невеликими перервами, уже місяць, а паводки і повені для цих районів – явище типове.

Вона нагадала, що у червні 1969 року в басейнах Дністра, Прута, Тиси спостерігався потужний паводок, який вважається найвищим. Подекуди кількість опадів складала 150-250 мм за 24 години (це 1,5-2,5 місячної норми опадів).

А в травні 1970 року на території Українського Закарпаття стався сильний паводок, зумовлений інтенсивними дощами, коли рівень води на Тисі підвищився на 5-6 метрів. Тячів тоді затопило, прорвало дамбу, житловий фонд був пошкоджений на 90 відсотків, загинули люди.

Діденко відзначила, "лісів тоді було значно більше".

Вона закликала українців не заганяти усіх людей "у своїй уяві під один дах", а всім, хто зловтішається з людського горя порадила "озирнутися позад себе, забрати недопалок із сухої трави, прибрати автомобіль з паркової зони чи дитячого майданчика, не дихати у потилицю сусіду в транспорті" тощо.

Передісторія: