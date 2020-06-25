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Стихійне лихо на Прикарпатті: Зеленський "терміново прибув" до регіону

Четвер, 25 червня 2020, 21:42
Стихійне лихо на Прикарпатті: Зеленський терміново прибув до регіону

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області. 

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Через декілька днів після початку потопів на Прикарпатті пресслужба Зеленського повідомляє, що він "терміново прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину".

Він обіцяє оглянути території регіону, які постраждали від повеней.

Також Зеленський поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха.

На місці президент планує провести нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.

Передісторія:

  • На території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
  • Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
  • 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийІвано-Франківська область
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