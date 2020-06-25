Стихійне лихо на Прикарпатті: Зеленський "терміново прибув" до регіону
Четвер, 25 червня 2020, 21:42
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.
Джерело: пресслужба Зеленського
Деталі: Через декілька днів після початку потопів на Прикарпатті пресслужба Зеленського повідомляє, що він "терміново прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину".
Він обіцяє оглянути території регіону, які постраждали від повеней.
Також Зеленський поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха.
На місці президент планує провести нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.
Передісторія:
- На території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
- За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
- Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
- 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.
Українська правда