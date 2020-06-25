Стихійне лихо на Прикарпатті: Зеленський "терміново прибув" до регіону

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Через декілька днів після початку потопів на Прикарпатті пресслужба Зеленського повідомляє, що він "терміново прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину".

Він обіцяє оглянути території регіону, які постраждали від повеней.

Також Зеленський поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха.

На місці президент планує провести нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.

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