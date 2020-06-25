Стихийное бедствие на Прикарпатье: Зеленский "срочно прибыл" в регион
Четверг, 25 июня 2020, 21:42
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.
Источник: пресс-служба Зеленского
Детали: Спустя несколько дней после начала потопов на Прикарпатье пресс служба Зеленского сообщает, что он "срочно прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область".
Он обещает осмотреть территории региона, пострадавших от наводнений.
Также Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.
На месте президент планирует провести совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.
Предыстория:
- На территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
- Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.
- 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.
Украинская правда