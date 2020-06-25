Стихийное бедствие на Прикарпатье: Зеленский "срочно прибыл" в регион

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Спустя несколько дней после начала потопов на Прикарпатье пресс служба Зеленского сообщает, что он "срочно прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область".

Он обещает осмотреть территории региона, пострадавших от наводнений.

Также Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

На месте президент планирует провести совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

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