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Стихийное бедствие на Прикарпатье: Зеленский "срочно прибыл" в регион

Четверг, 25 июня 2020, 21:42

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Спустя несколько дней после начала потопов на Прикарпатье пресс служба Зеленского сообщает, что он "срочно прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область".

Он обещает осмотреть территории региона, пострадавших от наводнений.

Также Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

На месте президент планирует провести совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Предыстория:

  • На территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
  • Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.
  • 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийИвано-Франковская область


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