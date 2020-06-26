Степанов: МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції
У районах, які постраждали від повені в західних областях України, можливі спалахи кишкової інфекції.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
Деталі: відповідаючи на питання про те, чи готовий МОЗ до можливих спалахів COVID-19 в затоплених районах західної України міністр сказав: "Звичайно, крім COVID-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. тому що це вода, і таке можливо ".
За словами глави МОЗ, всього в результаті повені 11 установ охорони здоров'я були підтоплені, але "там ситуація повністю контрольована".
Говорячи про ситуацію в підтопленої лікарні міста Галич (Івано-Франківська область), де знаходяться на лікуванні пацієнти з COVID-19 і можливої евакуації, міністр сказав: "Дійсно, в лікарні Галича було затоплено підвальне приміщення, і ми почали готуватися до можливої евакуації ... були евакуйовані тільки три жінки-породіллі, інших не евакуювали, ситуація повністю контрольована".
Передісторія:
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