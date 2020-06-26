Степанов: Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции
В районах, пострадавших от наводнения в западных областях Украины, возможны вспышки кишечной инфекции.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Интерфакс-Украина"
Детали: отвечая на вопрос о том, готов ли Минздрав к возможным вспышкам COVID-19 в затопленных районах западной Украины министр сказал: "Конечно, кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся ко вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно".
По словам главы Минздрава, всего в результате наводнения 11 учреждений охраны здоровья были подтоплены, но "там ситуация полностью контролируемая".
Говоря о ситуации в подтопленной больнице города Галич (Ивано-Франковская область), где находятся на лечении пациенты с COVID-19 и возможной эвакуации, министр сказал: "Действительно, в больнице Галича было затоплено подвальное помещение, и мы начали готовиться к возможной эвакуации… были эвакуированы только три женщины-роженицы, остальных не эвакуировали, ситуация полностью контролируемая".
Предыстория:
- В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.
- Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.
- По состоянию на 4:00 на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.