Нардепів хочуть зобов'язати транслювати засідання комітетів онлайн

У Верховній Раді депутатів хочуть зобов’язати вести онлайн трансляції всіх комітетських засідань та слухань, окрім закритих.

Джерело: зареєстрований у парламенті 25 червня законопроект №3745, нардепка Олександра Устінова, яку цитує пресслужба партії "Голос"

Деталі: Ініціаторами законопроекту виступили більше 30 народних депутатів від різних парламентських фракцій.

Законопроєкт пропонує забезпечувати відкритість роботи комітетів Верховної Ради "шляхом їхньої обов’язкової онлайн трансляції через свої веб-сторінки на офіційному веб-сайті парламенту у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

Відсутність обов'язкової онлайн трансляції на думку авторів законопроекту створює можливість зловживань. Оскільки громадськість не має доступу до інформації про персональне голосування депутатів на комітетах.

Згідно з чинним законом, під час засідань комітету ведеться лише загальна стенограма, з якої можливо отримати лише загальну інформацію : скільки депутатів проголосували "за", "проти" чи "утримався" за відповідне рішення.

Пряма мова Устінової: "Нещодавно депутати на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради України проголосували за виділення 2.6 млрд грн з фонду по боротьбі з COVID-19 на доплати працівникам МВС. Проте жоден громадянин України не може отримати інформацію про те, хто конкретно з депутатів проголосував за це рішення.

Як виявилося бюджетний комітет не веде відеофіксацію своїх засідань та облік персонального голосування. Щоб не допустити такого у майбутньому і було зареєстровано законопроект.

Українці повинні мати право знати за що голосують депутати та на що витрачаються їхні податки. Відкритість та прозорість засідань – це захист від "потрібних" рішень та доступ громадськості до інформації".