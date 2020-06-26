Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепів хочуть зобов'язати транслювати засідання комітетів онлайн

П'ятниця, 26 червня 2020, 11:22
Нардепів хочуть зобов'язати транслювати засідання комітетів онлайн

У Верховній Раді депутатів хочуть зобов’язати вести онлайн трансляції всіх комітетських засідань та слухань, окрім закритих.

Джерело: зареєстрований у парламенті 25 червня законопроект №3745, нардепка Олександра Устінова, яку цитує пресслужба партії "Голос"

Деталі: Ініціаторами законопроекту виступили більше 30 народних депутатів від різних парламентських фракцій.

Законопроєкт пропонує забезпечувати відкритість роботи комітетів Верховної Ради "шляхом їхньої обов’язкової онлайн трансляції через свої веб-сторінки на офіційному веб-сайті парламенту у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

Відсутність обов'язкової онлайн трансляції на думку авторів законопроекту створює можливість зловживань. Оскільки громадськість не має доступу до інформації про персональне голосування депутатів на комітетах.

Згідно з чинним законом, під час засідань комітету ведеться лише загальна стенограма, з якої можливо отримати лише загальну інформацію : скільки депутатів проголосували "за", "проти" чи "утримався" за відповідне рішення.

Пряма мова Устінової: "Нещодавно депутати на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради України проголосували за виділення 2.6 млрд грн з фонду по боротьбі з COVID-19 на доплати працівникам МВС. Проте жоден громадянин України не може отримати інформацію про те, хто конкретно з депутатів проголосував за це рішення.

Як виявилося бюджетний комітет не веде відеофіксацію своїх засідань та облік персонального голосування. Щоб не допустити такого у майбутньому і було зареєстровано законопроект.

Українці повинні мати право знати за що голосують депутати та на що витрачаються їхні податки. Відкритість та прозорість засідань – це захист від "потрібних" рішень та доступ громадськості до інформації".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: