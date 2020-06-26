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Нардепов хотят обязать транслировать заседания комитетов онлайн

Пятница, 26 июня 2020, 11:22

В Верховной Раде депутатов хотят обязать вести онлайн трансляции всех заседаний и слушаний комитетов, кроме закрытых.

Источник: зарегистрированный в парламенте 25 июня законопроект №3745, нардеп Александра Устинова, которую цитирует пресс-служба партии "Голос"

Детали: Инициаторами законопроекта выступили более 30 народных депутатов от разных парламентских фракций.

Законопроект предлагает обеспечивать открытость работы комитетов Верховной Рады путем их обязательной онлайн трансляции через свои веб-страницы на официальном сайте парламента в глобальной информационной сети Интернет.

Отсутствие обязательной онлайн трансляции по мнению авторов законопроекта создает возможность злоупотреблений. Поскольку общественность не имеет доступа к информации о персональном голосовании депутатов на комитетах.

Согласно действующему закону, во время заседаний комитета ведется только общая стенограмма, из которой можно получить лишь информацию: сколько депутатов проголосовали "за", "против" или "воздержался" за соответствующее решение.

Прямая речь Устиновой: "Недавно депутаты на заседании бюджетного комитета Верховной Рады Украины проголосовали за выделение 2.6 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19 на доплаты работникам МВД. Однако ни один гражданин Украины не может получить информацию о том, кто конкретно из депутатов проголосовал за это решение.

Как оказалось бюджетный комитет не ведет видеофиксацию своих заседаний и учет персонального голосования. Чтобы не допустить такого в будущем и был зарегистрирован законопроект.

Украинцы должны иметь право знать, за что голосуют депутаты и на что тратятся их налоги. Открытость и прозрачность заседаний - это защита от "нужных" решений и доступ к информации".

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


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