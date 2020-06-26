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Все частіше в Києві на коронавірус хворіють діти, найменшому пацієнтові - 10 днів

П'ятниця, 26 червня 2020, 12:36

У Києві збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Хочу зауважити, що збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Тільки цього місяця в Києві захворіли 139 дітей. Усього за період пандемії – 377. У стаціонарах лікарень сьогодні перебувають 16 дітей".

Деталі: За словами мера, найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього 10 днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 10-ти до 14-ти років.

Кличко ще раз звернувся до всіх: закликав пояснювати дітям про необхідність дотримуватися правил безпеки і показувати їм це власним прикладом.

Передісторія: 

  • За минулу добу захворювання на коронавірус виявили у 115 киян, одна людина померла. Загалом у столиці вже 4724 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього від коронавірусу померли 102 мешканці Києва, подолали коронавірус 1490 киян.
  • Середній показник летальності у країні – 2,6%. Очільник МОЗ Максим Степанов закликав носити захисні маски у публічних місцях, дотримуватися дистанції та інших протиепідемічних заходів. За його словами, це не лише зменшує ризик передачі коронавірусу, а й знижує шанси потрапити у лікарню з важкою формою COVID-19.

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Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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